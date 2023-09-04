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Ирина Винер рассказала, как обеспечены её гимнастки к моменту завершения карьеры

Ирина Винер рассказала, как обеспечены её гимнастки к моменту завершения карьеры
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер высказалась о том, что имеют её знаменитые ученицы к моменту окончания карьеры и выхода замуж.

Винер воспитала множество чемпионок: Алину Кабаеву, Амину Зарипову, Ирину Чащину, Евгению Канаеву, Маргариту Мамун и других. И всех выдала замуж.

«Трудно найти сейчас брутального хорошего парня. Очень страшно, когда девочка смотрит на богатенького. Когда мои дети заканчивают, они всегда имеют квартиру, машину и специальность, поэтому они не смотрят в богатенькую руку. Любовь и свет, я детей всегда провожаю этими словами», — приводит слова Винер «КП-Спорт».

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина назвала свой вид спортом для бедных и рассказала о том, сколько получала во время карьеры.

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