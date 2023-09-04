Сальников раскритиковал критерии участия российских пловцов в международных стартах

Президент Всероссийской федерации плавания, член бюро World Aquatics Владимир Сальников оценил критерии допуска российских спортсменов на международные соревнования.
К условиям, названным в рекомендациях Международного олимпийского комитета, World Aquatics ограничила число участников в каждом виде одним спортсменом и установила правило: показывать квалификационный результат можно только за пределами России.
«Президент World Aquatics поставил задачу рассмотреть критерии, предложенные специальной группой. Критерии фактически дублируют рекомендации МОК, плюс это в нашем случае усугубляется допуском всего одного спортсмена на дистанцию. Задача была реинтегрировать российских и белорусских спортсменов в международные соревнования, но в этих условиях [это] выглядит невозможным. Так что это шаг навстречу, но возможности допуска сведены к минимуму.
С размера замочной скважины эта возможность сузилась до игольного ушка — опять же, квалификационный результат, согласно критериям, ребята должны будут показывать за пределами России. Предполагается, что будет дальнейшая связь с World Aquatics по этому процессу», — приводит слова Сальникова «Матч ТВ».
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