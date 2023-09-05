Российские ватерполисты не выступят на Олимпиаде в Париже

Глава Федерации водного поло России Евгений Шаронов заявил, что мужская и женская сборные не выступят на Олимпийских Играх 2024 года в Париже.

«У наших команд по водному поло не осталось никаких шансов выступить на Олимпиаде. Во-первых, командные виды спорта не допущены. Во-вторых, все отборочные этапы прошли, в том числе и на квалификационные соревнования.

«Но сборные продолжают усиленную подготовку, тренировки. Времени даром не теряем. Надеемся выступить на Играх БРИКС и Играх дружбы», — сказал Шаронов в интервью ТАСС.

В понедельник World Aquatics объявила о решении допускать спортсменов из России и Беларуси до соревнований исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми структурами и не демонстрировали поддержку спецоперации.