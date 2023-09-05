Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские ватерполисты не выступят на Олимпиаде в Париже

Российские ватерполисты не выступят на Олимпиаде в Париже
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Федерации водного поло России Евгений Шаронов заявил, что мужская и женская сборные не выступят на Олимпийских Играх 2024 года в Париже.

«У наших команд по водному поло не осталось никаких шансов выступить на Олимпиаде. Во-первых, командные виды спорта не допущены. Во-вторых, все отборочные этапы прошли, в том числе и на квалификационные соревнования.

«Но сборные продолжают усиленную подготовку, тренировки. Времени даром не теряем. Надеемся выступить на Играх БРИКС и Играх дружбы», — сказал Шаронов в интервью ТАСС.

В понедельник World Aquatics объявила о решении допускать спортсменов из России и Беларуси до соревнований исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми структурами и не демонстрировали поддержку спецоперации.

Материалы по теме
Покровская назвала безобразием условия допуска россиян в синхронном плавании
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android