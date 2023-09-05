Российские ватерполисты не выступят на Олимпиаде в Париже

Глава Федерации водного поло России Евгений Шаронов заявил, что мужская и женская сборные не выступят на Олимпийских Играх 2024 года в Париже.
«У наших команд по водному поло не осталось никаких шансов выступить на Олимпиаде. Во-первых, командные виды спорта не допущены. Во-вторых, все отборочные этапы прошли, в том числе и на квалификационные соревнования.
«Но сборные продолжают усиленную подготовку, тренировки. Времени даром не теряем. Надеемся выступить на Играх БРИКС и Играх дружбы», — сказал Шаронов в интервью ТАСС.
В понедельник World Aquatics объявила о решении допускать спортсменов из России и Беларуси до соревнований исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми структурами и не демонстрировали поддержку спецоперации.
- 5 сентября 2023
-
10:25
-
10:06
-
09:45
-
00:02
- 4 сентября 2023
-
23:09
-
22:53
-
22:31
-
21:53
-
21:39
-
18:50
-
18:27
-
18:04
-
17:01
-
16:40
-
16:24
-
15:48
-
15:43
-
15:19
-
15:09
-
14:59
-
14:50
-
14:22
-
13:46
-
13:20
-
13:06
-
12:35
-
12:21
-
12:09
-
12:04
-
11:45
-
11:20
-
09:19
- 3 сентября 2023
-
20:57
-
20:38
-
19:04