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Журова: World Aquatics хочет запретить российскую культуру

Журова: World Aquatics хочет запретить российскую культуру
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Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала условия, выдвинутые World Aquatics в отношении допуска российских спортсменов, включая синхронистов.

«Синхронное плавание — это часть российской культуры. Там и программа, и техника, и композиция, и мастерство. Это наш культурный код, который мы передавали в такой форме болельщикам. Как же они могут такое допустить, раз это достояние России?! Наоборот — стоит задача это запретить», — сказала Журова в интервью ТАСС.

В понедельник World Aquatics объявила о решении допускать спортсменов из России и Беларуси до соревнований исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми структурами и не демонстрировали поддержку спецоперации. Позже стало известно, что российским спортсменам также будет необходимо подписать декларацию.

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