В Беларуси дополнили список причин для возвращения спортсменами госстипендий в бюджет

В Беларуси ввели новую категорию спортсменов, с которых будут требовать возмещения денежных средств, выплаченных в качестве именных стипендий. Это атлеты, подвергнутые дисквалификации за допинг в спорте. Также для них установлен запрет на осуществление педагогической и медицинской деятельности в сфере физической культуры и спорта, сообщает сайт президента Беларуси.

Допинг стал очередной причиной, по которой белорусских атлетов обяжут возвращать уже выплаченные государственные стипендии. Уже с конца 2022 года в стране действует закон, требующий возмещения госстипендий в ряде случаев.

Среди причин названы:

— подготовка за пределами Беларуси без направления от белорусской организации, с которой заключён договор;

— выступление за национальные и (или) сборные команды иных государств;

— привлечение к уголовной ответственности;

— совершение противоправных деяний против порядка управления, общественного порядка и общественной нравственности;

— неуважительное отношение к государственным и общественным институтам, конституционному строю;

— публикации или выступления, связанные с профессиональной деятельностью, без согласования с белорусской организацией, с которой заключён договор;

— установление фактов наличия недостоверных сведений в представленных для назначения именной стипендии документах.

На возвращение денег спортсменам даётся полгода. Продлить срок ещё на полгода можно через рассрочку. Если сумма всё равно не будет возвращена, её потребуют в судебном порядке.