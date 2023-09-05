В Беларуси дополнили список причин для возвращения спортсменами госстипендий в бюджет

В Беларуси ввели новую категорию спортсменов, с которых будут требовать возмещения денежных средств, выплаченных в качестве именных стипендий. Это атлеты, подвергнутые дисквалификации за допинг в спорте. Также для них установлен запрет на осуществление педагогической и медицинской деятельности в сфере физической культуры и спорта, сообщает сайт президента Беларуси.
Допинг стал очередной причиной, по которой белорусских атлетов обяжут возвращать уже выплаченные государственные стипендии. Уже с конца 2022 года в стране действует закон, требующий возмещения госстипендий в ряде случаев.
Среди причин названы:
— подготовка за пределами Беларуси без направления от белорусской организации, с которой заключён договор;
— выступление за национальные и (или) сборные команды иных государств;
— привлечение к уголовной ответственности;
— совершение противоправных деяний против порядка управления, общественного порядка и общественной нравственности;
— неуважительное отношение к государственным и общественным институтам, конституционному строю;
— публикации или выступления, связанные с профессиональной деятельностью, без согласования с белорусской организацией, с которой заключён договор;
— установление фактов наличия недостоверных сведений в представленных для назначения именной стипендии документах.
На возвращение денег спортсменам даётся полгода. Продлить срок ещё на полгода можно через рассрочку. Если сумма всё равно не будет возвращена, её потребуют в судебном порядке.
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