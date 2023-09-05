Лала Крамаренко: нет сил как хочется вернуться на международную арену

Трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы – 2021 в командном зачете гимнастка Лала Крамаренко рассказала о том, как сильно ей хочется участвовать в международных соревнованиях.

Российские спортсмены отстранены от международных стартов под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

«Откуда черпаю мотивацию на фоне отсутствия международных соревнований? Очень сложно, нет сил как хочется вернуться на международную арену. Но мы очень верим и надеемся, что всё будет, дай бог!

Что стало самым сложным на недавно завершившихся II Играх стран СНГ? Самым сложным для меня было справиться морально. Я недавно восстановилась после травмы и хочу сказать огромное спасибо всем тренерам, врачам, близким, родным, которые были рядом и поддерживали меня», — приводит слова Крамаренко «Матч ТВ».