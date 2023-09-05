Лидия Иванова: спорт растит замечательных людей

Двукратная олимпийская чемпионка, тренер и комментатор Лидия Иванова подвела итоги прошедшего на федеральной территории «Сириус» Кубка России по спортивной гимнастике. Особо Лидией Гавриловной были отмечены Виктория Листунова и Ангелина Мельникова.

Также Лидия Гавриловна отметила необходимость поиска новых стартов, не ограничиваясь внутренними. По её мнению, необходимо искать и придумывать международные соревнования, приглашать к участию в них дружественные страны. Отдельно Лидия Гавриловна отметила атмосферу в сборной. «Несмотря на острое соперничество, ребята поддерживают друг друга, помогают готовить снаряды. Спорт растит замечательных людей», — передаёт слова Ивановой сайт Олимпийского комитета России.

Лидия Гавриловна Иванова – двукратная олимпийская чемпионка в командных состязаниях по спортивной гимнастике (1956, 1960). С 1982 по 1993 год — государственный тренер, была тренером Объединённой команды на Олимпиаде-1992 в Барселоне.