Евгений Рылов: подписать декларацию означает сказать, что твоя страна плохая

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов высказался о критериях, по которым Международная федерация плавания (World Aquatics) намерена допускать российских спортсменов на соревнования.

В целом условия допуска соответствуют рекомендациям Международного олимпийского комитета, однако в каждом виде (например, на одной дистанции в плавании) может выступить только один спортсмен. Также получившим допуск россиянам будет запрещено проходить через смешанную зону или участвовать в пресс-конференциях.

«В любом случае я жду завершения этой ситуации. Подписать декларацию означает сказать, что твоя страна плохая. Непонятное решение по одному человеку на дистанции, насчёт общения со СМИ — зарубежным СМИ я и так особо не был интересен. Ждём, что будет дальше. Критерии и рекомендации есть, но никто не знает, как будет развиваться эта ситуация. Пока готовимся к нашим соревнованиям, которые будут проводиться в России. Я считаю, что нужно выступать, только если нас восстановят во всех правах полностью, а то так и останемся до конца жизни нейтральными спортсменами», — приводит слова Рылова «Матч ТВ».