В Немецкой ассоциации плавания выразили недоумение по поводу возвращения России

В Федерации плавания Германии (DSV) резко высказались о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям по водным видам спорта. Напомним, в понедельник World Aquatics вынесла решение о допуске спортсменов из России и Беларуси до соревнований в нейтральном статусе.
Сам факт допуска атлетов из этих стран до международных стартов в DSV вызвал удивление, а критерии, выдвинутые со стороны World Aquatics, в частности, отсутствие активной поддержки специальной военной операции, отсутствие исполнения гимнов, предъявления национальных флагов и определенные антидопинговые меры, в Федерации плавания Германии считают недостаточно строгими.
«Наша позиция была и остается ясной, и удивление по поводу нынешнего развития событий соответственно велико», — говорится в заявлении вице-президента Немецкой ассоциации плавания (DSV) Кая Моргенрота.
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