Сегодня начинается чемпионат России по гандболу среди женщин
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Четырьмя матчами сегодня стартует OLIMPBET Суперлига среди женских команд.
18:00 мск
«АГУ-Адыиф» (Майкоп) – «Астраханочка» (Астрахань)
18:30 мск
«Динамо-Синара» (Волгоград) — «Кубань» (Краснодар)
19:00 мск
«Черноморочка» (Новороссийск) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону)
«Ставрополье» (Ставрополь) — «Звезда» (Звенигород)
Оставшиеся два матча первого тура чемпионата России по гандболу среди женщин состоятся 7 сентября. В Ижевске местный «Университет» в одноимённом дворце спорта примет тольяттинскую «Ладу», начало встречи в 17:00 мск. В последнем матче тура в московском дерби «Луч» примет действующего победителя Суперлиги ЦСКА на площадке Московской гандбольной академии. Начало этого матча в 20:00 мск.
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