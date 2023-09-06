Сегодня начинается чемпионат России по гандболу среди женщин

Четырьмя матчами сегодня стартует OLIMPBET Суперлига среди женских команд.

18:00 мск

«АГУ-Адыиф» (Майкоп) – «Астраханочка» (Астрахань)

18:30 мск

«Динамо-Синара» (Волгоград) — «Кубань» (Краснодар)

19:00 мск

«Черноморочка» (Новороссийск) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону)

«Ставрополье» (Ставрополь) — «Звезда» (Звенигород)

Оставшиеся два матча первого тура чемпионата России по гандболу среди женщин состоятся 7 сентября. В Ижевске местный «Университет» в одноимённом дворце спорта примет тольяттинскую «Ладу», начало встречи в 17:00 мск. В последнем матче тура в московском дерби «Луч» примет действующего победителя Суперлиги ЦСКА на площадке Московской гандбольной академии. Начало этого матча в 20:00 мск.