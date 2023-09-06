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Сборная Курской области одержала победу в смешанной эстафете 4x400

Сборная Курской области одержала победу в смешанной эстафете 4x400
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На проходящем в Сочи чемпионате России по эстафетному бегу в смешанной эстафете победу одержала сборная Курской области. Призовая тройка по итогам забега выглядит следующим образом:

1. Курская область (Владимир Лысенко, Екатерина Федяева, Максим Федяев, Елена Морозова) – 3.18,74.
2. Иркутская область (Денис Серазтдинов, Екатерина Иванова, Дмитрий Пасечник, Кристина Вершинина) – 3.20,31.
3. Санкт-Петербург (Артём Рубцов, Нигина Тухтаева, Максим Рафилович, Анна Рубцова) – 3.21,50.

Соревнования продлятся до 8 сентября. Расписание оставшихся стартов:

Мужчины

7 сентября, 12:15 мск
Эстафета 4x800 м

8 сентября, 12:30 мск
Эстафета 100+200+400+800 м

Женщины

7 сентября, 11:30 мск
Эстафета 4x800 м

8 сентября, 11:30 мск
Эстафета 100+200+400+800 м

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