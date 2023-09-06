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Глава МИД Чехии: требуется уточнить условия допуска россиян в игровые виды спорта

Глава МИД Чехии: требуется уточнить условия допуска россиян в игровые виды спорта
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Глава министерства внутренних дел Чехии вице-премьер Вит Ракушан сообщил о необходимости конкретизации условий допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям, проходящим в Чехии.
Перед началом очередного заседания правительства Ракушан заявил журналистам, что строгость в отношении въезда на территорию страны спортсменов из России и Беларуси должна сохраниться. «Но нужно уточнить условия для командных видов спорта, чтобы правительству не приходилось разбираться в каждой из подобных ситуаций», — передаёт слова министра cesky.radio.cz.

Ранее на заседании кабмина этот вопрос уже поднимался министром транспорта Чехии Мартином Купкой. По его утверждению, если спортсмены не выступают под флагом России или Беларуси, не везут с собой соответствующую символику, то им не запретят участвовать в соревнованиях в Чехии.

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