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«МОК наплевал на весь спорт». Мамедов — об отмене дисквалификации украинки Харлан

«МОК наплевал на весь спорт». Мамедов — об отмене дисквалификации украинки Харлан
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Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за отмену дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан. Глава организации подчеркнул, что действия МОК подтвердили отсутствие международного спортивного права.

«В фехтовании завершение боя — это не счёт на табло, а пожатие рук. И когда произошла ситуация с Харлан, стало понятно, что в мире просто нет никакого международного спортивного права. Когда МОК сначала отменил чёрную карту, а это вообще‑то дисквалификация, и дал украинке олимпийскую лицензию, МОК тем самым наплевал на весь спорт», — сказал Мамедов на заседании коллегии министерства спорта.

Напомним, Харлан одержала победу в поединке с российской спортсменкой Анной Смирновой на чемпионате мира 2023 года в Милане (Италия), однако не пожала руку сопернице после выигрыша. Таким образом, украинская саблистка нарушила регламент соревнований и была дисквалифицирована. Позже Харлан допустили на командный турнир саблисток, а МОК предоставил украинской спортсменке квоту на участие в Олимпийских играх 2024 года.

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