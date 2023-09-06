Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Матыцин заявил о перспективах создания в России соревнований среди клубных команд

Матыцин заявил о перспективах создания в России соревнований среди клубных команд
Комментарии

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что считает перспективной в текущих условиях идею создания в России соревнований среди клубных команд. Мнением об этом он поделился на заседании коллегии Минспорта в среду, 6 сентября.

«В этот период мы активно участвовали в международных турнирах. Вижу большую перспективу в организации соревнований среди клубных команд и создании ассоциаций, которые не были бы юридически подотчётны деятельности международных федераций. И это не противопоставление международной позиции.

Благодарю федерации, где с пониманием относятся к возможности участия наших спортсменов в соревнованиях. Сегодня задача стоит в создании нашей национальной системы, учитывая все факторы», — сказал Матыцин.

Материалы по теме
Российским пловцам разрешили вернуться на диких условиях: поодиночке и без права говорить
Российским пловцам разрешили вернуться на диких условиях: поодиночке и без права говорить
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android