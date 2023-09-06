В Минспорта считают, что россияне должны выступать на турнирах, куда получили допуск

Заместитель министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов заявил, что, хотя многие российские атлеты не могут выступать на международных турнирах в большинстве олимпийских видов, спортсмены, получившие допуск на соревнования, должны в них участвовать. Такое мнение Морозов высказал на заседании комиссии Минспорта в среду, 6 сентября.

«Мы понимаем, какая ситуация, понимаем, что в большинстве видов спорта команды не смогут выступить. Но мы считаем, что там, где мы можем участвовать, мы должны участвовать. По 26 олимпийским видам спорта из 39 есть допуск на международные соревнования».

Также Морозов добавил, что Минспорта работает над вопросом о допуске на турниры спортсменов по видам спорта, в которых ещё есть шанс принять участие. Он отметил, что ведомство сталкивается с проблемами, вызванными позицией иностранных чиновников по вопросу допуска россиян: «Наши западные коллеги работают над тем, чтобы создать белый шум, чтобы мы не смогли оперативно отреагировать на ситуации с допуском».