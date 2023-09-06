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Матыцин заявил, что Минспорта рассматривает Китай как стратегического партнёра в спорте

Матыцин заявил, что Минспорта рассматривает Китай как стратегического партнёра в спорте
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что Россия рассматривает Китай как стратегического партнёра в области спорта и международной политики. Об этом он рассказал на заседании коллегии Минспорта сегодня, 6 сентября.

«Мы рассматриваем Китай как стратегического партнёра в области спорта и международной политики. Это должна быть долгосрочная программа. Мы должны у них учиться, перенимать технологии, в частности изучать преподавание некоторых дисциплин в вузах.

Нам нужно, с одной стороны, расширять международное сотрудничество, с другой — определить приоритеты. Первое — по странам. Мы не должны доказывать, что что-то новое изобретаем. Перейти с формата, когда нас приглашают, к формату, когда приглашаем мы. Некоторые наши форматы показали свою эффективность, в том числе Игры стран СНГ», — заявил министр спорта России.

Также Матыцин рассказал о работе над подготовкой III Игр стран СНГ, которые пройдут в 2025 году в Баку (Азербайджан): «Работаем с коллегами над новым регламентом и проведением этих соревнований в открытом формате».

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