Стало известно, какие призовые получат победители зимней Спартакиады и их тренеры

В ходе заседания коллегии Министерства спорта Российской Федерации были оглашены размеры призовых, которые получают будущие чемпионы зимней Спартакиады сильнейших. Внутрироссийские соревнования пройдут 9 по 18 февраля.

Спортсмен, завоевавший золотую медаль на Спартакиаде сильнейших, получит 358 400 рублей, а его личный тренер – 171 500 рублей. Обладатель серебряной медали Спартакиады получит денежное вознаграждение в размере 179 200 рублей, его тренер – 84 500 рублей. Участник, который замкнёт тройку призёров, получит от государства 107 500 рублей, его тренер – 51 200 рублей.

Напомним, в настоящий момент большинство мировых спортивных федераций не допускает россиян к участию в соревнованиях под своей эгидой. Таким образом они реагируют на ситуацию на Украине.