11 тысяч бегунов дисквалифицировали после марафона в Мехико

Примерно 11 тысяч участников марафона в Мехико получили дисквалификацию, поскольку срезали часть дистанции, сообщает Marca. Забег состоялся 27 августа и в нём выступили порядка 30 тысяч человек.
Бегуны были дисквалифицированы из-за пропуска контрольных пунктов, которые были расположены через каждые пять километров. Некоторые бегуны предположительно использовали различную технику или общественный транспорт, чтобы сократить дистанцию.
Организаторы забега заявили, что продолжат работу по выявлению и дисквалификации бегунов, пропустивших контрольные точки.
«Институт спорта Мехико сообщает, что приступит к выявлению тех случаев, когда участники марафона продемонстрировали неспортивное отношение во время мероприятия и аннулируют их результаты», — говорится в заявлении.
В прошлом на марафоне в Мехико уже возникали подобные проблемы. В 2017 году по аналогичным причинам были дисквалифицированы около шести тысяч бегунов, а в 2018-м — более трёх тысяч.
В 2023 году победителем марафона у мужчин стал боливиец Эктор Гарибай Флорес с временем 2 часа 8 минут 23 секунды, которое превосходит предыдущий рекорд соревнований более чем на две минуты. Победительницей у женщин стала кенийка Селестина Чепчирчир с результатом 2:27.17.
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