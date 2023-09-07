Ирина Дибирова начала турнир OLIMPBET Суперлиги по гандболу с победы

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон», который с июня этого года возглавляет трёхкратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады-2008 в составе сборной России Ирина Дибирова, с победы стартовал в новом сезоне женского чемпионата России по гандболу.

6 сентября в матче 1-го тура ростовчанками в Новороссийске была обыграна местная «Черноморочка», ставшая дебютантом турнира. Счёт встречи 36:27 в пользу команды из Ростова-на-Дону.

В остальных матчах игрового дня «Астраханочка» обыграла в гостях майкопский «АГУ-Адыиф» — 32:24, «Динамо-Синара» в Волгограде оказалось сильнее краснодарской «Кубани» — 28:25, а «Звезда» из Звенигорода в упорной борьбе на выезде переиграла «Ставрополье» со счётом 31:30.

Две оставшихся встречи 1-го тура пройдут сегодня.

17:00 мск. «Университет» (Ижевск) — «Лада» (Тольятти)

20:00 мск. «Луч» (Москва) — ЦСКА (Москва)