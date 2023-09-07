В ВАДА объяснили своё заявление с критикой Французского антидопингового агентства

Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) прокомментировали своё заявление с критикой в адрес Французского антидопингового агентства (AFLD).
«ВАДА является глобальным руководящим органом по борьбе с допингом в спорте, и значительная часть нашей работы заключается в обеспечении того, чтобы все стороны, подписавшие всемирный антидопинговый кодекс, применяли его последовательно и справедливо для всех спортсменов. Без последовательности во всём мире не может быть гармонизированной антидопинговой системы. Этот подход поддерживается законодательством стран всего мира, в том числе и Франции.
Если у ВАДА есть опасения, что какое-либо лицо, подписавшее кодекс, может не выполнить своих обязательств, оно вмешивается от имени спортсменов и всех других заинтересованных сторон, чтобы обеспечить последовательность и торжество справедливости. Письмо, направленное ВАДА в AFLD, является частью нормального процесса», — говорится в заявлении ВАДА, текст которого приводит Inside the Games.
Ранее в ВАДА заявили, что из-за несоблюдения требований и несоответствия решений AFLD всемирному антидопинговому кодексу французские спортсмены могут быть отстранены от международных соревнований, а Франция может лишиться права проведения Олимпийских игр.
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