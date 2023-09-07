Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В ВАДА объяснили своё заявление с критикой Французского антидопингового агентства

В ВАДА объяснили своё заявление с критикой Французского антидопингового агентства
Аудио-версия:
Комментарии

Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) прокомментировали своё заявление с критикой в адрес Французского антидопингового агентства (AFLD).

«ВАДА является глобальным руководящим органом по борьбе с допингом в спорте, и значительная часть нашей работы заключается в обеспечении того, чтобы все стороны, подписавшие всемирный антидопинговый кодекс, применяли его последовательно и справедливо для всех спортсменов. Без последовательности во всём мире не может быть гармонизированной антидопинговой системы. Этот подход поддерживается законодательством стран всего мира, в том числе и Франции.

Если у ВАДА есть опасения, что какое-либо лицо, подписавшее кодекс, может не выполнить своих обязательств, оно вмешивается от имени спортсменов и всех других заинтересованных сторон, чтобы обеспечить последовательность и торжество справедливости. Письмо, направленное ВАДА в AFLD, является частью нормального процесса», — говорится в заявлении ВАДА, текст которого приводит Inside the Games.

Ранее в ВАДА заявили, что из-за несоблюдения требований и несоответствия решений AFLD всемирному антидопинговому кодексу французские спортсмены могут быть отстранены от международных соревнований, а Франция может лишиться права проведения Олимпийских игр.

Материалы по теме
ВАДА пригрозило Франции запретом на проведение Олимпийских игр
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android