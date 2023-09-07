В ДТП в Ленинградской области погибли две юные велосипедистки
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Страшная авария произошла сегодня в Ленинградской области. На 60-м километре трассы «Скандинавия» фура наехала на группу велосипедистов и машину сопровождения. Два человека погибли, 10 получили ранения различной степени тяжести, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как стало известно, подростки школы олимпийского резерва из Сестрорецка передвигались на велосипедах по трассе «Скандинавия» в сопровождении легкового автомобиля. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в машину. Погибшими оказались две ученицы спортивной школы.
«Ужас, он переехал их всех», — утверждают очевидцы происшествия, наблюдавшие за тем, как КамАЗ протаранил колонну.
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