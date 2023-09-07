Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В ДТП в Ленинградской области погибли две юные велосипедистки

В ДТП в Ленинградской области погибли две юные велосипедистки
Комментарии

Страшная авария произошла сегодня в Ленинградской области. На 60-м километре трассы «Скандинавия» фура наехала на группу велосипедистов и машину сопровождения. Два человека погибли, 10 получили ранения различной степени тяжести, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как стало известно, подростки школы олимпийского резерва из Сестрорецка передвигались на велосипедах по трассе «Скандинавия» в сопровождении легкового автомобиля. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в машину. Погибшими оказались две ученицы спортивной школы.

«Ужас, он переехал их всех», — утверждают очевидцы происшествия, наблюдавшие за тем, как КамАЗ протаранил колонну.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android