Прокуратура инициировала проверку спортшколы после гибели велосипедисток в ДТП
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Прокуратура Ленинградской области приступила к проверке деятельности спортивной школы, организовавшей маршрут велосипедистов, на котором произошла авария, сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура проверит соблюдение требований действующего законодательства организацией, которая осуществляла грузовые перевозки на автомобиле участника ДТП, в результате которого погибло две велосипедистки.
Напомним, подростки школы олимпийского резерва из Сестрорецка передвигались на велосипедах по трассе «Скандинавия» в Ленинградской области в сопровождении легкового автомобиля. Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в автомобиль. В результате аварии две ученицы школы скончались, ещё десять человек получили травмы разной степени тяжести.
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