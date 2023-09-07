У тренера попавших в ДТП велосипедисток не было разрешения на тренировку

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов сообщил, что у тренера велосипедисток, попавших в дорожно-транспортное происшествие в Ленинградской области, не было разрешения на проведение тренировки.

«Тренер без каких-либо согласований и разрешений от руководства школы отправился на тренировку с девочками 14–15 лет на скоростную трассу. Даже если группа, как и положено, была прикрыта машиной со всеми опознавательными знаками, мимо мчатся автомобили со скоростью в четыре раза выше. И вот в итоге что получилось», — цитирует слова Екимова «РИА Новости Спорт».

Напомним, два человека погибли в результате трагедии на трассе «Скандинавия». Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в группу велосипедисток.