У тренера попавших в ДТП велосипедисток не было разрешения на тренировку
Поделиться
Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов сообщил, что у тренера велосипедисток, попавших в дорожно-транспортное происшествие в Ленинградской области, не было разрешения на проведение тренировки.
«Тренер без каких-либо согласований и разрешений от руководства школы отправился на тренировку с девочками 14–15 лет на скоростную трассу. Даже если группа, как и положено, была прикрыта машиной со всеми опознавательными знаками, мимо мчатся автомобили со скоростью в четыре раза выше. И вот в итоге что получилось», — цитирует слова Екимова «РИА Новости Спорт».
Напомним, два человека погибли в результате трагедии на трассе «Скандинавия». Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в группу велосипедисток.
Комментарии
- 7 сентября 2023
-
13:46
-
13:36
-
13:07
-
12:42
-
12:12
-
10:39
-
09:51
-
09:31
-
05:11
-
02:12
-
01:03
- 6 сентября 2023
-
19:55
-
19:36
-
19:09
-
19:08
-
18:20
-
17:49
-
17:08
-
16:44
-
16:43
-
16:32
-
16:23
-
15:30
-
14:15
-
12:52
-
10:28
-
09:54
-
09:25
-
05:44
-
00:58
- 5 сентября 2023
-
23:12
-
21:02
-
19:46
-
19:09
-
19:05
Партнерский контент