16-летняя спортсменка сборной России попала в больницу после того, как её придавила лошадь

Спортсменка сборной России по конному спорту находится в тяжёлом состоянии после падения с лошади на тренировке, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Инцидент произошёл утром 7 сентября в станице Старонижнестеблиевской Красноармейского района. В ходе тренировки 16-летняя студентка техникума упала с лошади, после чего животное завалилось на неё. Девушка занимается конным спортом с детства и является членом сборной России. После происшествия спортсменка была доставлена в больницу. Её состояние оценивается как тяжёлое, имеется угроза жизни.
«В ходе проверки будут выяснены причины и условия произошедшего, в том числе дана оценка соблюдения требований правил безопасности при организации занятий конным спортом в учреждении», — говорится в заявлении.
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