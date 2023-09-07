«Полетела через руль». Российская велогонщица рассказала о драматичном падении на ЮЧМ

17-летняя российская велогонщица Елизавета Солозобова рассказала об инциденте с колумбийкой Стефани Куадрадо в финале спринта на юниорском чемпионате мира.

«Мы с колумбийкой Стефанией Куадрадо вышли на старт, вместе поехали, создавали друг на друга давление. Я её выпустила на первую позицию, она с этим согласилась и продолжила заезд. Но в какой-то момент я достаточно сильно отстала, а она, видимо, решила, что нужно меня подождать. Соперница посмотрела назад и зацепила трек педалью, а я в этот момент подъезжала к ней снизу, не успела сманеврировать, воткнулась в неё и полетела через руль.

Когда я упала, было очень неприятно – что-то с кистью случилось, ушибла бедро. Ко мне подбежал тренер и сказал: «Хватит ныть, сейчас не до истерик и слёз, соберись!» Я выдохнула, собралась и продолжила борьбу. После финала лёд приложила к ушибам и всё хорошо стало», — сказала Солозобова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.