«Полетела через руль». Российская велогонщица рассказала о драматичном падении на ЮЧМ

17-летняя российская велогонщица Елизавета Солозобова рассказала об инциденте с колумбийкой Стефани Куадрадо в финале спринта на юниорском чемпионате мира.
«Мы с колумбийкой Стефанией Куадрадо вышли на старт, вместе поехали, создавали друг на друга давление. Я её выпустила на первую позицию, она с этим согласилась и продолжила заезд. Но в какой-то момент я достаточно сильно отстала, а она, видимо, решила, что нужно меня подождать. Соперница посмотрела назад и зацепила трек педалью, а я в этот момент подъезжала к ней снизу, не успела сманеврировать, воткнулась в неё и полетела через руль.
Когда я упала, было очень неприятно – что-то с кистью случилось, ушибла бедро. Ко мне подбежал тренер и сказал: «Хватит ныть, сейчас не до истерик и слёз, соберись!» Я выдохнула, собралась и продолжила борьбу. После финала лёд приложила к ушибам и всё хорошо стало», — сказала Солозобова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
- 7 сентября 2023
-
15:55
-
15:30
-
15:07
-
13:46
-
13:36
-
13:07
-
12:42
-
12:12
-
10:39
-
09:51
-
09:31
-
05:11
-
02:12
-
01:03
- 6 сентября 2023
-
19:55
-
19:36
-
19:09
-
19:08
-
18:20
-
17:49
-
17:08
-
16:44
-
16:43
-
16:32
-
16:23
-
15:30
-
14:15
-
12:52
-
10:28
-
09:54
-
09:25
-
05:44
-
00:58
- 5 сентября 2023
-
23:12
-
21:02