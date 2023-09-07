Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Ощущение чемпионата мира — это было страшно». Россиянка Солозобова — о победе на ЮЧМ-2023

«Ощущение чемпионата мира — это было страшно». Россиянка Солозобова — о победе на ЮЧМ-2023
Аудио-версия:
Комментарии

17-летняя российская велогонщица Елизавета Солозобова рассказала о победе на юниорском чемпионате мира.

«Самым страшным оказался первый заезд с новозеландкой. Я была на первой позиции, а мне нужно было на вторую. Я встаю в сюрпляс, она подъезжает и тоже встаёт. В этот момент меня так затрясло – куча мыслей в голове! Но мы поехали, она сама вышла на первую позицию, и всё стало хорошо. Это было страшно, по нервам сильно дало – это ощущение чемпионата мира, ощущение того, что я не знала, чего ждать от соперниц. Да, квалификацию мы провели (Елизавета показала второй результат вслед за колумбийкой Стефани Куадрадо. – Прим. «Чемпионата»), но она не придала мне уверенности.

Трибуны, кстати, были почти под завязку. Но я их слышала только до момента, когда мы на старт выходили. Вернее, до падения. А после падения в голове тишина, я помню только, что было огромное желание обыграть соперницу, которая тебя уронила. Хорошо, что никаких других мыслей не было, потому что иногда они сильно мешают. А тут — только вперёд!» — сказала Солозобова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Материалы по теме
«С гимном эмоций было бы больше». Россиянку пустили на чемпионат мира, и она его выиграла!
Эксклюзив
«С гимном эмоций было бы больше». Россиянку пустили на чемпионат мира, и она его выиграла!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android