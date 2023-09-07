«Ощущение чемпионата мира — это было страшно». Россиянка Солозобова — о победе на ЮЧМ-2023

17-летняя российская велогонщица Елизавета Солозобова рассказала о победе на юниорском чемпионате мира.
«Самым страшным оказался первый заезд с новозеландкой. Я была на первой позиции, а мне нужно было на вторую. Я встаю в сюрпляс, она подъезжает и тоже встаёт. В этот момент меня так затрясло – куча мыслей в голове! Но мы поехали, она сама вышла на первую позицию, и всё стало хорошо. Это было страшно, по нервам сильно дало – это ощущение чемпионата мира, ощущение того, что я не знала, чего ждать от соперниц. Да, квалификацию мы провели (Елизавета показала второй результат вслед за колумбийкой Стефани Куадрадо. – Прим. «Чемпионата»), но она не придала мне уверенности.
Трибуны, кстати, были почти под завязку. Но я их слышала только до момента, когда мы на старт выходили. Вернее, до падения. А после падения в голове тишина, я помню только, что было огромное желание обыграть соперницу, которая тебя уронила. Хорошо, что никаких других мыслей не было, потому что иногда они сильно мешают. А тут — только вперёд!» — сказала Солозобова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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