«Все и так знали, что мы из России». Чемпионка мира Солозобова — о награждении на ЮЧМ-2023

17-летняя российская велогонщица Елизавета Солозобова высказалась о церемонии награждении призёров юниорского чемпионата мира без флага и гимна России.

«Пока проходили другие церемонии награждения, мне было очень хорошо – ура, я выиграла, я так этого хотела, я за этим и ехала! Но когда мы вышли туда на сцену, то мысли были совсем другие – ой-ой, только бы достоять. Эмоции переполняли, я стояла и шаталась. Это очень волнительно, гораздо более волнительно, чем на старт выходить. Голова кружилась, перед глазами всё плыло, не верилось, что я стою на верхней ступени пьедестала.

На награждении играла «Симфония №9» Бетховена. Нас допустили на соревнования, мы очень неплохо выступили, и это уже здорово. Конечно, если бы играл гимн, эмоций было бы ещё больше! Но ведь и так все знали, что мы приехали из России, хоть нас и объявляли индивидуальными нейтральными спортсменами», — сказала Солозобова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.