«Были опасения, что от нас просто все уедут». Россиянка Солозобова — о соперницах на ЮЧМ

17-летняя российская велогонщица Елизавета Солозобова призналась, что не знала, чего ожидать от соперниц на юниорском чемпионате мира.

«Ехала на турнир с мыслями о победе, но эти мысли были немножечко далёкими. Ведь у меня вообще не было представлений о том, какие будут соперницы. Я видела, конечно, результаты прошлогоднего чемпионата мира, чемпионата Европы, но переводить эти результаты на колумбийский трек не имело никакого смысла. Если честно, были опасения, что от нас просто все уедут. Но нет, всё оказалось хорошо. А так я на любом турнире настраиваюсь только на победу.

Подозреваю, что до старта никто о моём существовании даже не знал, поэтому им и не было страшно. А я до чемпионата мира тщательно изучала результаты, в том числе и видео европейских девочек отсмотрела, и это немножечко паники навело. А вот южноамериканские девочки, китаянки, кореянки, австралийки – они были загадками», — сказала Солозобова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.