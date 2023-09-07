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По смертельному ДТП с велосипедистками возбуждено второе уголовное дело

По смертельному ДТП с велосипедистками возбуждено второе уголовное дело
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Страшное ДТП с юными велосипедистками, произошедшее на 59-м км трассы «Скандинавия», стало поводом для возбуждения ещё одного уголовного дела.

Если ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, приведшем к гибели двух человек, то поводом для второго расследования стало «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц».

«Следствием установлено, что транспортная компания организовала оказание услуг по перевозкам, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения, допустив водителя 1992 г. р. к управлению грузовым автомобилем в нарушение требований по режиму рабочего времени и отдыха, условий труда водителей автомобилей.

Учебное учреждение Курортного района Санкт-Петербурга также оказало услугу, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, нарушив при организации велопробега требования безопасности при организации занятий с несовершеннолетними», — цитирует сообщение Первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Ленинградской области «Фонтанка».

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