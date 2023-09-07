Глава Федерации фехтования России высказался о скандале с украинкой Харлан на ЧМ-2023

Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов высказался о скандале с украинской саблисткой Ольгой Харлан и выступавшей в нейтральном статусе россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Италии.

Харлан сначала дисквалифицировали (показали чёрную карточку) за то, что она отказалась от обязательного рукопожатия со Смирновой после победы в 1/32 финала личного турнира. Позднее украинке разрешили выступить в командном турнире, а МОК предоставил ей лицензию на участие в Олимпиаде-2024.

«Международная федерация не предусмотрела, как избежать такой ситуации. Помните, во времена ковида были ограничения, они могли бы это сделать и здесь заранее. Эта ситуация омрачила весь чемпионат мира. Причём сама международная федерация попросила отправить туда наших спортсменов. Я изначально этого не хотел, понимая, что там никаких результатов не будет. А вы знаете, что наши фехтовальщики много лет достаточно хорошие результаты приносили. Но международная федерация всё-таки попросила приехать, чтобы показать, что FIE старается организовать, но в итоге получился скандал. Было понятно, что так будет, все это знали, но ничего не сделали. Нет никакого смысла посещать эти соревнования, пока ситуация не нормализуется. Сегодня произошёл такой скандал, который показал, что никаких международных правил нет, а завтра, не дай бог, случится что-то хуже – физическое насилие, например. Их (спортсменов) никак не защитить на расстоянии. Если такой резонанс на чемпионате мира произошёл, то что говорить, когда какой-нибудь турнир будет проходить далеко.

Сейчас деятельность Международного олимпийского комитета показывает — делайте плохо российским нейтральным спортсменам, может быть, тогда у вас будет олимпийская лицензия. Сегодня получилось у Харлан, завтра, может, ещё у кого-нибудь получится. В итоге всему миру показали, что нет правил. Были 1,5 часа ругани, а судья в принципе не хотел давать эту чёрную карточку. Всё равно есть сторонники того, что российские спортсмены должны участвовать даже в таком нейтральном статусе, поэтому не просто так дали чёрную карточку – это были 1,5 часа переговоров, переписок и только потом вызвали судью. Если бы судья был нормальный, он не отпустил бы Харлан, пока та не пожала руку. Нет же, там всё было быстренько сделано, чтобы судья удалился, а потом и сама Харлан через какое-то время», – приводит слова Мамедова «РИА Новости Спорт».