Kub Mash: спортсменка, которую придавила лошадь, в коме, её жизнь под угрозой

Стало известно о состоянии юной спортсменки сборной России, которую придавила лошадь.

Инцидент произошёл утром 7 сентября на тренировке по конному спорту в специализированной школе в станице Старонижнестеблиевской Красноармейского района. Лошадь поскользнулась, уронила 16-летнюю спортсменку и придавила её собой.

Сейчас студентка курганинского техникума в тяжёлом состоянии. Санитарной авиацией её доставили в Детскую краевую клиническую больницу Краснодара, её жизнь под угрозой, сообщает телеграм-канал Kub Mash. Девушка находится в медикаментозной коме на искусственной вентиляции лёгких. У неё тяжёлый ушиб мозга, отёк и кровоизлияние, перелом правой скулы.

Прокуратура Краснодарского края проводит проверку, в ходе которой будут выяснены причины и условия произошедшего, в том числе дана оценка соблюдения требований правил безопасности при организации занятий конным спортом в учреждении.