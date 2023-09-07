Гандболистки ЦСКА начали защиту титула с победы над «Лучом»

Гандболистки ЦСКА стартовали в чемпионате России – 2023/2024 с победы над «Лучом». Действующие чемпионки страны начали защиту титула, выиграв матч 1-го тура со счётом 31:24.

Самой результативной в составе ЦСКА стала Сара Ристовска, забившая семь мячей. По пять раз отличились Юлия Козаченко и Анастасия Кулак. В составе «Луча» лучшей была Екатерина Махатадзе, на счету которой семь мячей.

В другом матче игрового дня тольяттинская «Лада» на выезде нанесла поражение ижевскому «Университету» со счётом 38:13. Самым результативным игроком встречи стала Алина Кишко из «Лады», в активе которой семь забитых мячей.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

«Луч» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 24:31 (14:18).

«Университет» (Ижевск) – «Лада» (Тольятти) – 13:38 (10:17).