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Каспаров* сыграет с американскими звёздами на турнире по шахматам Фишера

Каспаров* сыграет с американскими звёздами на турнире по шахматам Фишера
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13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* (признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента) сыграет с современными американскими звёздами шахмат на традиционном ежегодном турнире по шахматам Фишера Champions Showdown, который пройдёт с 8 по 10 сентября в Сент-Луисе (США).

Всего в соревнованиях примут участие десять гроссмейстеров. Среди них Хикару Накамура, Фибиано Каруана, Уэсли Со, Левон Аронян, Леньер Домингес, Сэм Шенкленд и другие.

Турнир пройдёт в один круг с контролем 20 минут на партию и 5 секунд добавления на ход. Каждый день участникам предстоит провести по три партии. Призовой фонд соревнований — $ 150 тыс. Победитель получит $ 37,5 тыс., за второе место полагается $ 25 тыс., за третье — $ 20 тысяч.

*признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

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