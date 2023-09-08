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Семикратный чемпион мира по снукеру Стивен Хендри потерпел 12-е поражение подряд

Семикратный чемпион мира по снукеру Стивен Хендри потерпел 12-е поражение подряд
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Один из самых титулованных игроков в снукер, семикратный чемпион мира (1990, 1992—1996, 1999), шестикратный чемпион «Мастерсов» и обладатель 36 титулов на рейтинговых турнирах шотландец Стивен Хендри потерпел 12-е поражение подряд после возвращения в профессиональный спорт. В квалификации British Open он проиграл ирландцу Фергалу О’Брайену со счётом 0:4.

54-летний Хендри завершил карьеру в 2012 году после поражения в четвертьфинале чемпионата мира от соотечественника Стивена Магуайра со счётом 2:13. В 2020-м Хендри объявил о возобновлении карьеры.

С момента возвращения в снукер Стивен Хендри провёл 15 матчей среди профессионалов. Из них выиграть ему удалось только два. В 2021 году им были обыграны Крис Вейклин и Майкл Уайт.

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