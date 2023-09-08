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Во Франции стартует Кубок мира по регби. Расписание первого игрового дня

Во Франции стартует Кубок мира по регби. Расписание первого игрового дня
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Сегодня во Франции начинается розыгрыш десятого, юбилейного Кубка мира по регби. Он будет проходить с 8 сентября по 28 октября в девяти французских городах. Игры Кубка примут стадионы в Сен-Дени, Марселе, Лионе, Вильнёв-д’Аске, Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте, Тулузе.

В финальной части турнира участвуют 20 команд, разбитые на четыре группы.

Группа A: Франция, Новая Зеландия, Италия, Намибия, Уругвай.
Группа B: ЮАР, Ирландия, Шотландия, Тонга, Румыния.
Группа C: Уэльс, Австралия, Фиджи, Грузия, Португалия.
Группа D: Англия, Япония, Аргентина Самоа, Чили.

Стартовый матч десятого Кубка мира по регби состоится в Сен-Дени на «Стад де Франс», вмещающем 80 023 зрителя.

8 сентября, 22:15 мск
Франция — Новая Зеландия

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