РУСАДА выявило шесть случаев нарушений антидопинговых правил в августе

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало данные о нарушениях за прошедший месяц. Агентство выявило шесть случаев возможных нарушений антидопинговых правил в августе. Эту информацию со ссылкой на пресс-службу РУСАДА приводит ТАСС.

Всего с начала 2023 года было зафиксировано 105 случаев нарушений. Из них в январе – 10, в феврале – 25, в марте – 13, в апреле – 16, в мае – 21, в июне – шесть, в июле – восемь, в августе – шесть случаев нарушений.

Напомним, ранее генеральный директор российского антидопингового агентства Вероника Викторовна Логинова отмечала, что чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.