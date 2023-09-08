Бывший главный тренер сборной России по регби: жду победу Франции и сенсацию от Шотландии

Бывший главный тренер сборной России по регби, работавший с командой с 2018 по 2021 год, валлиец Лин Джонс дал свой прогноз на матчи 1-го тура стартующего сегодня во Франции Кубка мира по регби.
Так, в стартовом матче Франция – Новая Зеландия Джонс отдаёт предпочтение хозяевам турнира, победу которых ожидает увидеть. В противостоянии Англии и Аргентины валлийский специалист видит фаворитами южноамериканцев, выделяя проблемы сборной Англии с основным составом. Также упорную борьбу Джонс предсказывает в матче ЮАР и Шотландии. «Для меня «чертополохи» — главный создатель сенсаций на Кубке мира. Они превосходно показали себя в тестовых матчах», — цитирует тренера Rugger.
Остальные поединки тура, по мнению валлийца, пройдут в менее упорной борьбе при наличии очевидного фаворита в каждой паре. По мнению Лина Джонса, Италия на классе обыграет Намибию, команда Ирландии уверенно выиграет у команды Румынии, сборные Австралии и Японии не обнаружат сложностей в поединках с командами Грузии и Чили соответственно, а соотечественники Джонса, игроки сборной Уэльса, окажутся сильнее сборной Фиджи.
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