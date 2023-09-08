Джастин Маршалл — о лидере сборной Франции Дюпоне: ему придётся быть сильным

Накануне матча открытия Кубка мира по регби между сборными Франции и Новой Зеландии бывший игрок «Олл Блэкс» Джастин Маршалл высказался о противостоянии двух команд и их лидеров француза Антуана Дюпона и новозеландца Аарона Смита.

Сравнивая двух игроков и их роли в командах, Маршалл отметил скорость принятия решений у Смита, назвав того невероятно инстинктивным игроком. Сильной стороной Дюпона эксперт считает креативность и взрывной потенциал, его уверенность оказывает большее давление на игроков защищающейся команды.

Маршалл также прокомментировал, как он относится к тому, что пресса называет Дюпона лучшим игроком мира. «С титулом лучшего игрока мира на спине перед ним будут стоять 15 парней, которые сделают всё, чтобы поставить его в неловкое положение. Дюпону придётся быть очень сильным», – заявил Маршалл в интервью Lequipe.