Водитель, сбивший насмерть двух велосипедисток, подтвердил, что уснул за рулём

Водитель, сбивший 7 сентября группу велосипедисток в Ленинградской области, подтвердил, что уснул за рулём. Сейчас он находится в Выборгском городском суде, где в отношении мужчины рассматривается мера пресечения, сообщают «Известия».
Ранее следствием было установлено, что транспортная компания не соблюдала требования безопасности при организации перевозок. Водителя 1992 года рождения допустили за руль в нарушение режима рабочего времени и отдыха. В свою очередь, образовательное учреждение, по версии следствия, нарушило требования безопасности при организации велопробега.
Напомним, трагедия произошла в четверг, 7 сентября, в 10:38 мск в Выборгском районе Ленинградской области. По информации пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 31-летний водитель тягача по неустановленной причине совершил наезд на двигавшийся впереди в попутном направлении автомобиль «Форд Макс», сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток. В результате аварии две спортсменки погибли.
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