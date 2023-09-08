По ходатайству полицейского следствия водитель грузовика, обвиняемый в гибели двух велосипедисток, заключён под стражу сроком на два месяца, сообщает телеграм-канал ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Такую меру пресечения избрал Выборгский городской суд.
Накануне утром на 59-м км трассы «Скандинавия» 31-летний водитель тягача, гражданин одного из государств ближнего зарубежья, совершил наезд на двигавшийся впереди в попутном направлении легковой автомобиль «Форд», сопровождавший группу из 11 человек – школьниц-велосипедисток в возрасте 14–15 лет. От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. В результате аварии две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. Еще семь девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу.
Ранее сообщалось, что в ходе следствия водитель грузовика подтвердил, что уснул за рулём.
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