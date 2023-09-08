«Нам не привыкать к ожиданиям». Наставник сборной Новой Зеландии по регби — о старте КМ

Тренер сборной Новой Зеландии по регби Ян Фостер высказался о давлении, которое испытывают его подопечные перед стартовым матче Кубка мира – 2023 по регби.
Стартовый матч десятого Кубка мира по регби между хозяевами соревнований, французами, и новозеландцами состоится в Сен-Дени на «Стад де Франс», вмещающем 80 023 зрителя.
«Без сомнения, на них оказывается большое давление как на хозяев, и я не уверен, как они его выдержат. Единственное, что мы можем контролировать, — это убедиться, что мы оказываем на них давление и играем в нашу игру, а не поддаёмся эмоциям события.
Нам не привыкать к ожиданиям. Если мы выигрываем — хорошо, всегда есть огромное желание выйти и повторить это снова, а если проигрываем, приходится разбираться в причинах. Мы хорошо подготовились к тому, как справляться с давлением. Теперь команде придётся показать это на чемпионате мира – и это совсем другое. Мы хорошо подготовились, у нас было несколько чётких целей, и думаю, что мы смогли реализовать большинство из них. Теперь мы хотим выйти на эту площадку с сияющими глазами, красивые и весёлые, мы просто хотим играть. Как только судья даст свисток, посмотрим, что произойдёт после этого», — приводит слова Фостера Stuff.co.nz.
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