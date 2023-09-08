Эвенепул попросил прощения у партнёров за провал на «Вуэльте» и проигнорировал журналистов

Бельгийский гонщик команды Soudal Quick-Step Ремко Эвенепул не выиграет «Вуэльту-2023». Это стало понятно, когда один из главных фаворитов финишировал через 27 минут после победителя, датчанина Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma), на 13-м этапе веломногодневки.

Отставание Эвенепула началось на горном перевале Коль д'Обиск в Пиренеях и к финишу этапа достигло 27 минут 5 секунд. После неудачного этапа Ремко переоделся и, не произнеся ни слова ожидавшим его журналистам, начал спуск.

«Неудачный день в такой гонке — это сложно. Мы боролись, но если ничего не выходит, то ничего не выходит. Он просто сказал «извини». А что он должен сказать? Это не позор. Мы сделали всё, что могли. И если не сработало сегодня, это не говорит о том, что не сработает и в будущем», — приводит слова товарища Эвенепула по команде, Питера Серри, Sporza.