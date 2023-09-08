Ника Цирекидзе: две победы сборной Грузии на Кубке мира по регби точно по силам

Защитник пензенского «Локомотива» Ника Цирекидзе высказался о перспективах сборной Грузии на Кубке мира – 2023 по регби, который стартует сегодня во Франции.
Сборная Грузии начнёт турнир матчем с командой Австралии 9 сентября, также соперниками грузинской команды по группе станут фиджийцы, валлийцы и португальцы.
«В сборной Грузии сейчас задействованы довольно молодые ребята — с большинством из них знаком, которые, думаю, будут способны поиграть ещё как минимум два Кубка мира. Но в целом состав хороший, боевой. Считаю, две победы им точно по силам – над Португалией, Фиджи, да и почему бы не повторить успех с Уэльсом? Ну и посмотрим, что получится с Австралией. Ну а если говорить о других командах, то лично мне нравятся Ирландия и Новая Зеландия. И, разумеется, буду поддерживать сборную ЮАР, потому что в «Локомотиве» много ребят из этой страны. Но на первом месте всё равно Грузия.
Для всей Грузии участие нашей сборной в Кубке мира – огромное событие, и наверняка будут устроены массовые просмотры на улицах городов, которые соберут тысячи людей», — приводит слова Цирекидзе сайт «Локомотива».
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