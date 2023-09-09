В матче открытия Кубка мира по регби сборная Франции обыграла команду Новой Зеландии

В стартовом матче Кубка мира – 2023 по регби сборная Франции нанесла поражение команде Новой Зеландии со счётом 27:13. Оба коллектива входят в число главных фаворитов соревнований. При этом Франция выступает на своей площадке.

Отметим, что в самом начале встречи новозеландец Марк Телеа обновил достижение центрального трёхчетвертного сборной России Кирилла Голосницкого. Телеа занёс самую быструю попытку в матчах открытия Кубка мира по регби на 1 минуте 32 секундах.

Розыгрыш десятого, юбилейного Кубка мира по регби будет проходить с 8 сентября по 28 октября в девяти французских городах. Игры Кубка примут стадионы в Сен-Дени, Марселе, Лионе, Вильнёв-д’Аске, Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте, Тулузе.

Регби. Кубок мира — 2023. Франция

Группа A. 1-й тур

Франция – Новая Зеландия – 27:13 (9:8).