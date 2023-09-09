В матче открытия Кубка мира по регби сборная Франции обыграла команду Новой Зеландии

В стартовом матче Кубка мира – 2023 по регби сборная Франции нанесла поражение команде Новой Зеландии со счётом 27:13. Оба коллектива входят в число главных фаворитов соревнований. При этом Франция выступает на своей площадке.
Отметим, что в самом начале встречи новозеландец Марк Телеа обновил достижение центрального трёхчетвертного сборной России Кирилла Голосницкого. Телеа занёс самую быструю попытку в матчах открытия Кубка мира по регби на 1 минуте 32 секундах.
Розыгрыш десятого, юбилейного Кубка мира по регби будет проходить с 8 сентября по 28 октября в девяти французских городах. Игры Кубка примут стадионы в Сен-Дени, Марселе, Лионе, Вильнёв-д’Аске, Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте, Тулузе.
Регби. Кубок мира — 2023. Франция
Группа A. 1-й тур
Франция – Новая Зеландия – 27:13 (9:8).
- 9 сентября 2023
-
00:20
-
00:00
- 8 сентября 2023
-
23:42
-
22:55
-
22:38
-
20:39
-
20:01
-
19:13
-
18:49
-
18:15
-
17:40
-
16:57
-
16:37
-
15:40
-
14:03
-
13:20
-
11:53
-
11:30
-
10:39
-
09:23
-
04:27
-
00:30
- 7 сентября 2023
-
23:09
-
22:00
-
20:39
-
20:19
-
19:58
-
18:49
-
18:31
-
18:12
-
16:45
-
16:20
-
15:55
-
15:30
-
15:07