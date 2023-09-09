Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная Франции нанесла Новой Зеландии самое крупное в истории поражение на КМ

Сборная Франции нанесла Новой Зеландии самое крупное в истории поражение на КМ
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Новой Зеландии неудачно стартовала на Кубке мира – 2023 по регби. Напомним, команда со счётом 13:27 проиграла домашней команде Франции.

Примечательно, что представители Новой Зеландии потерпели первое в истории поражение на стадии группового этапа КМ. До поединка с французами их победная серия на групповых этапах КМ насчитывала 31 матч.

Более того, Франция нанесла самое крупное для новозеландцев поражение в рамках Кубка мира (-14).

Таким образом, сборная Франции стала самым неудобным соперником Новой Зеландии на Кубках мира. «Ле Блё» обыграли её в третий раз в истории турнира (1 в группе, 2 – в плей-офф) – больше, чем кто бы то ни был ранее.

Розыгрыш десятого, юбилейного Кубка мира по регби будет проходить с 8 сентября по 28 октября в девяти французских городах. Игры Кубка примут стадионы в Сен-Дени, Марселе, Лионе, Вильнёв-д’Аске, Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте, Тулузе.

Материалы по теме
Кто выиграет Кубок мира по регби? Четыре главных фаворита турнира
Истории
Кто выиграет Кубок мира по регби? Четыре главных фаворита турнира
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android