Сборная Франции нанесла Новой Зеландии самое крупное в истории поражение на КМ

Сборная Новой Зеландии неудачно стартовала на Кубке мира – 2023 по регби. Напомним, команда со счётом 13:27 проиграла домашней команде Франции.

Примечательно, что представители Новой Зеландии потерпели первое в истории поражение на стадии группового этапа КМ. До поединка с французами их победная серия на групповых этапах КМ насчитывала 31 матч.

Более того, Франция нанесла самое крупное для новозеландцев поражение в рамках Кубка мира (-14).

Таким образом, сборная Франции стала самым неудобным соперником Новой Зеландии на Кубках мира. «Ле Блё» обыграли её в третий раз в истории турнира (1 в группе, 2 – в плей-офф) – больше, чем кто бы то ни был ранее.

Розыгрыш десятого, юбилейного Кубка мира по регби будет проходить с 8 сентября по 28 октября в девяти французских городах. Игры Кубка примут стадионы в Сен-Дени, Марселе, Лионе, Вильнёв-д’Аске, Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте, Тулузе.