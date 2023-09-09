Каспаров* лидирует после трёх туров на турнире по шахматам Фишера

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* (признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента) обыграл американских шахматистов Уэсли Со и Рэя Робсона, а также сыграл вничью с гроссмейстером Хикару Накамурой на традиционном ежегодном турнире по шахматам Фишера Champions Showdown.

После трёх туров Каспаров, набравший 2,5/3 по итогам первого игрового дня, занимает первое место в турнирной таблице.

Напомним, турнир проходит в один круг с контролем 20 минут на партию и 5 секунд добавления на ход. Призовой фонд соревнований — $ 150 тыс. Победитель получит $ 37,5 тыс., за второе место полагается $ 25 тыс., за третье — $ 20 тысяч.

*признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.