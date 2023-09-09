Симона Байлз рассказала, как готовится к выступлению на Олимпиаде-2024

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз заявила о намерении выступить на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

«Это путь, через который мне хотелось бы пройти. Мы постепенно готовимся к отборочным стартам и следим, чтобы ментальное и физическое состояние было в норме. Думаю, всё будет по-другому, но будет хорошо.

Я должна уделять самой себе чуть больше внимания, прислушиваться к телу и пытаться находить время для важных вещей в жизни. Раньше это было что-то вроде «давай, погнали!», и уже потом я думала о свободном времени. Но теперь подхожу к этому сознательно, а также посещаю терапию, чтобы быть уверенной, что всё в порядке», — приводит слова Байлз NBC.