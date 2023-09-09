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CAS из-за допинга лишил российскую тяжелоатлетку Каширину титулов чемпионки мира и Европы

CAS из-за допинга лишил российскую тяжелоатлетку Каширину титулов чемпионки мира и Европы
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Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российскую тяжелоатлетку Татьяну Каширину всех титулов, завоёванных с 2013 по 2017 год. В частности, Каширина потеряла три титула чемпионки мира, три титула чемпионки Европы и ряд других крупных побед.

Напомним, в конце августа 2023 года CAS отменил оправдательный приговор Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА по делу серебряного призёра Олимпийских игр 2012 года Кашириной. Организация приняла решение дисквалифицировать Каширину на восемь лет — до января 2030 года.

Титулованная россиянка Каширина была отстранена в конце 2020 года на основании данных базы московской лаборатории, содержащей результаты проверки допинг-проб российских спортсменов с 2012 по 2015 год.

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