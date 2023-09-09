Эвенепул выиграл 14-й этап «Вуэльты» после провала на 13-м и расплакался на финише

Бельгийский гонщик Ремко Эвенепул из команды Soudal – Quick Step выиграл 14-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании» — 2023. 156,2 км из Совтер-де-Беарна в Ларра-Белагуа Эвенепул преодолел за 4 часа 13 минут и 38 секунд. Ставший вторым француз Ромен Барде из команды Team dsm — firmenich отстал от бельгийца на 1 минуту и 12 секунд. Остальные проиграли Ремко более шести минут.

После финиша этапа Эвенепул не смог сдержать слёз. Дело в том, что один из главных фаворитов «Вуэльты» накануне не справился с подъёмом на Пиренеи и отстал от лидера генеральной классификации на 27 минут, что фактически лишило его шансов побороться за победу в общем зачёте веломногодневки.

Завершив 14-й этап, Эвенепул продолжал плакать на финише не менее десяти минут. Отметим, что, выиграв сегодня, Ремко возглавил горный зачёт веломногодневки.

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