Эвенепул: это была авантюра, но я очень горд от того, как она завершилась

Бельгийский гонщик Ремко Эвенепул из команды Soudal – Quick Step прокомментировал победу на 14-м этапе веломногодневки «Вуэльта Испании» — 2023. Ближайшего преследователя француза Ромена Барде из команды dsm — firmenich он опередил на 1 минуту и 12 секунд.

Накануне Эвенепул провалил 13-й этап «Вуэльты», финишировав через 27 минут после лидера и утратив шансы на победу в общем зачёте.

«Вчера было тяжело, даже вечером. Не мог долго уснуть, у меня была плохая ночь с кучей негативных мыслей. Но этим утром я встал и подумал: «Я выйду на старт и постараюсь извлечь из этого максимум пользы». Я изучил этот этап и прекрасно знал, какими будут подъёмы. Приятно снова победить. Я хорошо себя чувствовал и участвовал во всех атаках. Ко мне присоединился товарищ по команде Маттиа Каттанео, и он хорошо справился с первым подъёмом.

В конце концов мне удалось сбежать с Роменом Барде. Мы хорошо работали вместе: я задавал темп на подъёмах, а он ехал по равнине.

Это была своего рода авантюра, но я очень горд от того, как она завершилась», — приводит слова Эвенепула Cyclinguptodate.